Rize'de korona tedbirlerine uymayan 649 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, genel olarak Rize'de kurallara uyulduğunu söyledi.

Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

İl merkezi ve ilçelerin ana caddelerinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maskesiz sokağa çıkanlar tespit ediliyor.

Sosyal mesafe ve maske takma zorunluğuna uymayan 649 kişi ve 41 işletmeye para cezası uygulandı.

ÖNCE UYARI, SONRA CEZA

Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurallara uymayanlara ceza yazıldığını belirterek, "Gece gündüz ekiplerimiz koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıyor. Verilen kararlara uygun hareket etmeyenler öncelikle uyarılıyor, sonrasında cezai işlem yapılıyor.

Rize'de 649 kişi ve 41 işletmeye ceza yazıldı VİDEO





649 VATANDAŞA, 41 İŞLETMEYE CEZA

Rize'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye, 20 yaş altı 135 kişiye ve sosyal mesafeye uymayan 344 kişiye toplamda 649 vatandaşımıza bugüne kadar işlem yapmak zorunda kaldık. Bunun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararlarına muhalefet etmekten 41 işletmeye de işlem uyguladık." dedi.

"ARACIMIZLA EVLERİNE BIRAKIYORUZ"

Genelde sosyal mesafeye uyma kuralı ihlal edildiğini belirten Gökduman, "65 yaş üstü evde sıkılan vatandaşların da dışarı çıktığı ihbarları geliyor. Bu kişileri de uyararak kendi aracımız ile evlerine bırakıyoruz.

Biz bu konuda denetimlerimizi sürekli sürdürüyoruz. Gerekli hallerde ise cezai işlemlere başvuruyoruz. Genel olarak Rize'de kurallara uyulduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.