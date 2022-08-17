Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ekipler tarafından müdahale edildi. 15 dakika içerisinde 60 hasta tahliye edildi.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Onkoloji bölümünün bodrum katı alevlere teslim olurken, böölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede söndürüldü

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangında 60 hasta tahliye edildi VİDEO



15 dakikada 60 hasta tahliye edildi

Öte yandan hastane içerisindeki plastiklerin erimesiyle binayı duman sardı.

DHA'nın aktarımına göre; binadaki 60 hastanın tahliye işlemi 15 dakika içerisinde tamamlandı.

"Yaralı ve can kaybı söz konusu değildir"

Konuya ilişkin olarak Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar da yoktur" denildi

























