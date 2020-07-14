Rize'deki yağışlarda son 91 yılın rekoru kırıldı

Şiddetli yağışa teslim olan Rize'de, metrekareye son 24 saatte 271 kilo yağış düştü.

Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize, sel ve heyelanlara teslim oldu.

Kentte son 24 saatte metrekareye 271 kilogramın üzerinde düşen yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi.

Çayeli ve İkizdere ilçeleri sele teslim olurken, 2 kişi hayatını kaybetti.

SON 91 YILIN REKORU

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, dün Rize'de etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sele ve heyelana mahkum eden yağışlar için "91 yıl sonra yağış rekoru kırıldı." açıklamasında bulunan Çalışkan, "En son 1929 yılında yine Temmuz ayında bu kadar yağış almıştı.'' dedi.

Rize'yi vuran selin korkunç görüntüleri VİDEO





































