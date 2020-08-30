Rizeli esnaf dükkanını iple cami kolonuna bağladı

Her sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan Rizeli esnaf, dükkanı sele kurban gitmesin diye iple caminin kolonuna bağladı, sosyal medyayı salladı.

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple hemen dükkanının karşısındaki caminin kolonuna bağladı.

O anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek, bölgede inceleme yaptı.

Dükkanını selde kaymasın diye iple camiye bağladı İZLE

Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yerde, duvar yapılması kararına varıldı.

“SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA İLGİ ÇEKTİ”

Her yağmurda dükkanlarının altının koptuğunu ve bir felaket yaşanmadan olaya dikkat çekmek istedikleri için sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Oktay Özdemir, “Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, ekipler gelip yolu açıyorlar. Taşlar var burada. Onlar aşağıya doğru yuvarlanıyor. Üzerimize düşmesin diye aşağıdan hızla geçiyoruz. Uyarıda bulunduk ama bizi dikkate almadılar pek. Sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti. Daha sonra belediye ekiplerimiz geldi, incelemeleri yapıldı. Şimdi işlemler de başlatıldı. ‘En yakın zamanda yapacağız’ dediler. Şimdi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.