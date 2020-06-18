Rizeliler, Antalyalı genç çay işçilerini sevdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye yabancı işçi girememesiyle beraber Rize'deki çay bahçelerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler çalışmaya başladı.

Her yıl çay bahçelerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelen 10 binlerce Gürcü, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye gelemeyince, yurdun çeşitli illerinden gelenler bahçelerde çalışmaya başladı.

Çoğunluğu Antalyalılardan oluşan ve yurdun çeşitli bölgelerinden gelen çay işçileri, Rizelilerin imdadına yetişti.

ÖNCE DENEDİLER SONRA ÇALIŞTILAR

Sınırların kapatılmasının ardından bu sezonda sıkıntı yaşadılarını belirten Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, "Mayısın 15’inde bir açıklama yaparak işçiye ihtiyacımız olduğunu söyledik. Türkiye’nin değişik yerlerinde çok sayıda insan bizi aradı, biz de Çay Üreticileri Dayanışma Derneği olarak aracı olduk, organizasyon yaptık ve oradan 10 kişiyi deneme amaçlı buraya getirdik. Çalışmaya başladılar ve Mayıs’ın 25’inden bugüne burada çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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"DAHA KALABALIK GELECEĞİZ"

Başta işin çalışanlara zor geldiğini belirten Mavi, "Daha sonra hoşlarına gitti ve ‘Bundan sonraki süreçte de geleceğiz, hatta daha kalabalık geleceğiz’ demeye başladılar ve bundan sonraki süreçte daha fazla kişi olarak gelmeyi düşünüyorlar. Paranın yurdumuzda kalması için çalışıyoruz. Bu bizim hayalimizdi.” dedi.

"BURASI GÜCÜ KUVVETİ OLANA KOLAY"

Evinde otururken bir telefonla işi kabul ettiğini söyleyen Antalyalı Onur Kaya ise "Buranın en kolay işi, Antalya’nın en zor işi. Antalya’da her şey daha kolay. Buranın hayat standardı da çok zor. Gücü kuvveti olan insan için burası kolay para. Türk gençleri şu an işi bilmedikleri için ön yargılı olabilirler ama tavsiyem gelsinler. İş kolay, para çok, ortam güzel öteki illere göre." dedi.

RİZELİ, YABANCI İŞÇİYE DE FUTBOLCUYA DA KARŞI

Antalya’dan gelen işçilerin kendilerini memnun ettiğini ve paranın yurt dışına çıkmayacağından dolayı mutlu olduklarını dile getiren çay üreticisi Mehmet Türk de, “Benim çok hoşuma gitti, bizim paramız yabancıya niye gitsin. Böyle bir şeye kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Yabancı işçi nedir, yabancı futbolcuya da karşıyım hepsine karşıyım. O nedir yahu? Memleketi yabancı doldurdular.” diye konuştu.

ÜLKENİN PARASI ÜLKEDE KALSIN

ÇAYKUR işçi alımı yapacağını duyurduğunda on binlerce kişinin başvuruda bulunduğunu fakat kendilerinin çay yükleme ekibi için 1 kişi bile bulamadığını ifade eden çay müstahsili Nuri Yanık ise “İlk zamanlar biraz acemiydiler ama şimdi alıştılar. Biz Türkleri tercih ediyoruz tabii ama yok ki. Çalışmak istemiyorlar, yapamıyorlar. Biraz ağır geliyor onlara. Normalde yerli işçi tercihimiz, Ağrılı, Karslı, Vanlı geliyor. ÇAYKUR’a 36 bin kişi başvuruda bulunmuş ama şimdi bize 1 kişi gelmiyor. Bu para neden Gürcistan’a gitsin veya başka bir yere gitsin, Türkiye’de kalsın.” şeklinde konuştu.