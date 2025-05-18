Rize’nin yüksek yaylalarında zorlu kar mesaisi

AA & Ensonhaber

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylalarına ulaşımı sağlayan yollar, metrelerce karla kaplandı. Yer yer 3 metreyi aşan kar birikintileriyle mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle zorlu bir yol açma çalışması yürütüyor.

KARLA MÜCADELE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ekipler, iki yaylayı birbirine bağlayan yaklaşık 10 kilometrelik güzergâhı yoğun mesai sonucu yeniden ulaşıma açtı. Kışın etkisini hâlâ sürdüğü yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği belirtildi.