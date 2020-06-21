RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 4 maaş aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"KURUMDAN ALDIĞIM MAAŞLA BERABER SADECE BİR YERDEN YÖNETİM KURULU MAAŞ ALMAKTAYIM"

"Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı" diyen Şahin, "Kurumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere ekteki açıklamam özellikle duyurulur" ifadelerini kullandı.