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    RTÜK, 'Konuşanlar' programına inceleme başlattı

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Konuşanlar' programına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, inceleme başlattıklarını duyurdu.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 02:15
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    RTÜK, 'Konuşanlar' programına inceleme başlattı

    Son zamanlarda tartışmaların odağında olan 'Konuşanlar' programına yönelik Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından 'Konuşanlar' programı hakkında açıklama yaptı.

    "PROGRAMA İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

    Şahin, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

    RTÜK, Konuşanlar programına inceleme başlattı #1

    RTÜK, Konuşanlar programına inceleme başlattı #2

    RTÜK, Konuşanlar programına inceleme başlattı #3

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