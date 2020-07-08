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- Lavrov: Türkiye ile Libya'da ateşkes için çalışıyoruz
Lavrov: Türkiye ile Libya'da ateşkes için çalışıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 13:28
Rusya'dan Libya'da devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya'da acil ateşkes için çalıştığını söyledi.
HAFTER İMZAYA HAZIR
Interfax haber ajansına göre Lavrov, Hafter milislerinin bir ateşkes imzalamaya hazır olduğunu söyledi.
Lavrov, Türkiye'nin de libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu konuda ikna etmesini umduğunu dile getirdi...