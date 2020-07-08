Lavrov: Türkiye ile Libya'da ateşkes için çalışıyoruz

Lavrov: Türkiye ile Libya'da ateşkes için çalışıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ve Rusya Libya'da acil ateşkes için çalışıyor" dedi.

Rusya'dan Libya'da devam eden çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya'da acil ateşkes için çalıştığını söyledi.

HAFTER İMZAYA HAZIR

Interfax haber ajansına göre Lavrov, Hafter milislerinin bir ateşkes imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, Türkiye'nin de libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu konuda ikna etmesini umduğunu dile getirdi...