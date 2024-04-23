Şaban Sevinç: Atatürk rahmetli değil Gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı programda Atatürk'e 'rahmetli' denmesi üzerine, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." ifadelerini kullandı. Sevinç'in bu sözleri konuklar arasında şaşkınlığa sebep oldu.

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ensonhaber.com

TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programında gazeteci Şaban Sevinç'in Atatürk'le ilgili sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

"Atatürk'e rahmetli deme"

Programda konuklardan biri olan Gazeteci Sinan Burhan'ın, Mustafa Kemal Atatürk için, "Rahmetli Atatürk" tabirini kullanması üzerine CHP'li Gazeteci Şaban Sevinç, "Atatürk'e rahmetli deme, Atatürk rahmetli değil. Atatürk daima yaşıyor." şeklinde tepki gösterdi.

Sevinç'in bu çıkışı, programda konukların şaşkınlığına sebep olurken sosyal medyada da yankı buldu.

"Allah'ın rahmetinden muaf tutma"

Sevinç'in sözlerinin ardından Burhan, "Tamam, Allah rahmet eylesin yine yaşasın, problem yok ki." ifadesini kullanırken, bir diğer konuk olan siyasal iletişimci Ferhat Murat ise, "Allah'ın rahmetinden muaf tutma. Herkes Allah'ın rahmetine muhtaçtır." dedi.

