Sabiha Gökçen Havalimanı apronundan geçen tilki uçuşları olumsuz etkiledi

DHA

9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, dün mesai bitiminde yollara düştü...

Türkiye genelinde büyük göç başlarken, aynı yoğunluk hava yolunda da yaşanıyor..

Ramazan Bayramı nedeniyle uçuşların arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olay dinleyenleri gülümsetti..

Bir pilot, pist yakınlarında tilki gördü.

Tilkinin piste doğru ilerlediğini fark eden pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

APRONDA TİLKİ KONTROLÜ YAPILDI, HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Bunun üzerine havalimanında kalkış trafiği bir süre durdurulurken apron görevlileri pist üstü ve çevresinde tilki kontrolü yaptı.

Pilotun tilkiyi görerek hava trafik kontrolörlerini uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.