Sadece kaloriferin üstüne koyun: Etkisi faturaya anında yansıyor

Kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte doğalgaz faturaları da hızla yükselmeye başladı.

Ev bütçesini zorlamadan ısınmak isteyen vatandaşlar farklı çözümlere yönelirken, enerji uzmanları son günlerde oldukça basit ama etkili bir yönteme dikkat çekiyor.

Kalorifer peteklerinin üzerine uygulanacak küçük bir düzenleme, sıcak hava akışını değiştirerek evdeki ısınma performansını kayda değer ölçüde artırabiliyor.

Tek yapmanız gereken kaloriferin üzerine bir raf yerleştirmek...

SICAK HAVA TAVANA KAÇMIYOR, ODAYA YAYILIYOR

Kalorifer peteğinden yükselen sıcak hava, normalde hızla tavana ulaştığı için odanın homojen şekilde ısınması zaman alıyor. Ancak peteğin birkaç santimetre üzerine monte edilen ısıya dayanıklı bir raf, sıcak havanın tavana yönelmesini engelleyerek odanın içine doğru yayılmasını sağlıyor.

Bu küçük değişiklik hem ısı verimliliğini artırıyor hem de kombinin daha az çalışmasıyla doğalgaz tüketiminin düşmesine katkı sağlıyor. Uzmanlar, doğru hava akışı yönlendirmesiyle %5 ila %10 arasında tasarruf elde edilebileceğini belirtiyor.

RAFIN DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

Enerji verimliliği uzmanları, etkili sonuç için şu kriterlere dikkat edilmesini öneriyor:

- Raf, peteğin 10–15 cm üzerinde konumlandırılmalı.

- Ahşap, MDF-lam veya ısıya dayanıklı malzemeler kullanılmalı.

- Raf mutlaka duvara sabitlenmeli, peteğe temas etmemeli.

- Üzerine ısıya duyarlı dekor veya elektronik cihaz yerleştirilmemeli.