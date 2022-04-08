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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da annesi tarafından sokağa terkedilen Nisa bebekten sevindirici haber olduğunu resmi twitter hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 23:33
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    İstanbul'da annesi tarafından sokağa bırakılan Nisa bebek, Pendik'te  Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz tarafından, geçtiğimiz günlerde sahiplenilmişti.

    İsmini o verdi

    Yakın zamanda anne olan sağlıkçı Durmaz, karnı aç olan bebeğe süt vererek adını 'Nisa Mihriban' koymuştu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var #1

    Beyin ölümü gerçekleşti haberleri

    Ardından Nisa bebek hakkında beyin ölümü gerçekleşti haberleri çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik günlere işaret etmişti.

    İstanbul'da terk edilen bebeği Acil Tıp Teknikeri emzirdi VİDEO ARŞİV


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var #2

    "Ağrılı uyaranlara bilinçli olmasada tepki veriyor"

    Son olarak resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Nisa bebekten sevindirici haber var #3


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