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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına bayram kutlama mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
    • 03.05.2022 - 07:40
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına bayram kutlama mesajı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Ramazan Bayram'ı mesajı yayınladı.

    AA'nın haberine göre Koca ayrıca mesajında, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiğini belirtti.

    "Bütün sağlık camiasının bayramı kutlu olsun"

    Koca, "Hastalarımızla, nöbetçi hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarımızla bayramlaştık. Geceyi, görevi başında geçiren bütün kardeşlerimin ve sağlık camiasının bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan sağlık çalışanlarına bayram kutlama mesajı #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan sağlık çalışanlarına bayram kutlama mesajı #2

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan sağlık çalışanlarına bayram kutlama mesajı #3


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