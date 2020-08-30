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    Sağlık Bakanı Koca, günün korona tablosunu paylaştı

    Türkiye'de koronavirüs salgınında 1482 yeni vaka tespit edildi. 42 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 30.08.2020 - 19:07
    • Güncelleme : 30.08.2020 - 19:07
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    Sağlık Bakanı Koca, günün korona tablosunu paylaştı

    Türkiye'de koronavirüs salgınındaki son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından komuoyu ile paylaşıldı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı günlük veri tablosuna göre, bugün yapılan 91 bin 302 test sonucu 1482 yeni vaka tespit edildi. Buna karşın, tedavi altında olan 1027 kişi sağlığına kavuştu.

    Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 kişi artarak 6 bin 326'ya ulaştı.

    "AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR"

    Bakan Koca paylaşımını, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." notuyla yaptı.

    Sağlık Bakanı Koca, günün korona tablosunu paylaştı #1

     

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