Sağlık Bakanı Koca'dan Trabzon Of Devlet Hastanesi paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 yataklı, 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veren Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon Of Devlet Hastanesi'ne yönelik bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, hastane için "Of'a yakışan bir hastane" değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşımızdan tam not alıyor"

Hastanenin yakın zamanda açıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Trabzon Of Devlet Hastanesi 27 bin metrekare kapalı alana sahip. 100 yataklı. 30 poliklinik ve 4 ameliyathane ile hizmet veriyor. Doktorundan hemşiresine, yemeğinden temizliğine vatandaşımızdan tam not alıyor." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında hastaneye ilişkin bir videoya da yer verdi. Videoda hastalar ve hasta yakınları hastanenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.