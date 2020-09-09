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    Sakarya'da 18 tarım işçisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

    Akşam yemeğinde tavuk yiyen 18 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 16:06
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    Sakarya'da 18 tarım işçisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’ndeki fındık bahçelerinde  tarım işçisi olarak çalışan 21 kişiden 18’i, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanmaya başladı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İşçilerde ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetler görülürken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Sakarya da 18 tarım işçisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı #1

    YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

    Şanlıurfa’dan Sakarya’ya çalışmak için geldiklerini belirten Ferhat Şeker, 21 kişiden 18’inin tavuk yedikten sonra rahatsızlandığını söyledi.

    İncelenmek üzere tavuktan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sakarya da 18 tarım işçisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı #2

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