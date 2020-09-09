Sakarya'da 18 tarım işçisi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Akşam yemeğinde tavuk yiyen 18 işçi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
- DHA
- 09.09.2020 - 16:06
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’ndeki fındık bahçelerinde tarım işçisi olarak çalışan 21 kişiden 18’i, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanmaya başladı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İşçilerde ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetler görülürken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçiler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
YEMEKTEN NUMUNE ALINDI
Şanlıurfa’dan Sakarya’ya çalışmak için geldiklerini belirten Ferhat Şeker, 21 kişiden 18’inin tavuk yedikten sonra rahatsızlandığını söyledi.
İncelenmek üzere tavuktan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.