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Sakarya'da alevlerin içindeki direniş böyle görüntülendi

Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangınında, kameralara sadece alevler değil, adeta ateş çemberi içinde canla başla çalışan kahramanlar da yansıdı.

İHA İHA
23.07.2025 13:03

Sakarya'da, 20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile Bilecik sınırlarına da sıçradı.

Ormanın kalbinde, yangının kahramanlarının alevlere karşı direnişlerine ilişkin en çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı.

Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların, metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR 

Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ 

Felaketin en çarpıcı anlarını gösteren görüntülerde; alevlerin bir anda yön değiştirmesiyle ekiplerin nasıl zorlandığı, ormanın derinliklerine sıçrayan yangına ulaşmak için engebeli arazide nasıl ilerledikleri net bir şekilde görüldü.

ALEVLERİN İÇİNDE CANLA BAŞLA MÜCADELE 

Isı, duman ve ateşin oluşturduğu tehdit altında süren bu mücadele, yangınla savaşın sadece araç ve ekipmanla değil, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verildiğini de gözler önüne serdi. Yangının ilk anından itibaren sahada olan, çoğu zaman isimleri dahi bilinmeyen orman personeli ve destek ekiplerinin, alevlerin en yoğun olduğu noktalarda durmaksızın sürdürdüğü mücadele görüntülere damga vurdu.

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