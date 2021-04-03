Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boynuna plastik kelepçe ile teneke bağlanan köpek, hayvanı fark eden bekçiler tarafından kurtarıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Serdivan ilçesinde devriye attıkları esnada boynuna teneke bağlanan bir köpeği fark etti.

KAFASI KELEPÇE İLE TENEKEYE SIKIŞTIRILAN KÖPEK KURTARILDI

Köpeğin boynuna plastik kelepçe ile bağlanan teneke bekçi ekiplerince çıkartıldı.

KURTARILAN HAYVANDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisin kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösteresinde bulunması görülmeye değerdi.

Sakarya'da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı-Video

O ANLAR, CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Vatandaş görüntülerde, "Bu güzel arkadaşımıza, kendini bilmez birisi maalesef böyle bir şey yaparak, plastik kelepçe ile kelepçelemiş. Bekçi kardeşlerimiz sağ olsunlar, arkadaşımıza yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.