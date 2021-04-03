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    Sakarya'da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde boynuna plastik kelepçe ile teneke bağlanan köpek, hayvanı fark eden bekçiler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 05:16
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 05:39
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    Sakarya'da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Serdivan ilçesinde devriye attıkları esnada boynuna teneke bağlanan bir köpeği fark etti.

    KAFASI KELEPÇE İLE TENEKEYE SIKIŞTIRILAN KÖPEK KURTARILDI

    Köpeğin boynuna plastik kelepçe ile bağlanan teneke bekçi ekiplerince çıkartıldı.

    KURTARILAN HAYVANDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

    Boynundaki tenekeden kurtulan köpeğin, kendisin kurtaran bekçiye teşekkür edercesine sevgi gösteresinde bulunması görülmeye değerdi.

    Sakarya'da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı-Video

    Sakarya da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı #1

    O ANLAR, CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Vatandaş görüntülerde, "Bu güzel arkadaşımıza, kendini bilmez birisi maalesef böyle bir şey yaparak, plastik kelepçe ile kelepçelemiş. Bekçi kardeşlerimiz sağ olsunlar, arkadaşımıza yardımcı oldu" ifadelerine yer verdi.

    Sakarya da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı #2

    Sakarya da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı #3

    Sakarya da boynuna kelepçe ile teneke bağlanan köpeği bekçiler kurtardı #4

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