Arzu Şirin Aksoy ve Gazi Aksoy çifti, yerde bulduğu altın ve para dolu boyun çantasını, polis merkezine götürdü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Çark Caddesi’nde yürüyen Arzu Şirin ve Gazi Aksoy çifti, yerde bir boyun cüzdanı fark etti.

Cüzdanı açan çift, içerisinde altın ve bir miktar para olduğunu görünce, polis merkezinin yolunu tuttu.

"İNSANLIK ADINA POLİSE TESLİM ETTİK"

Arzu Şirin Aksoy, “Postanede kargo işlemimiz vardı, eşimle hallettikten sonra yürürken küçük siyah bir cüzdan bulduk. Boyuna asılanlardan. Eşimle içinde Kuran vardır kenara koyalım diye düşündük. İçini açtığımızda bir miktar altın ve poşete sarılı para olduğunu gördük. İnsanlık adına Serdivan Polis Merkezi’ne teslim ettik" dedi.

Sakarya'da buldukları altın ve para dolu cüzdanı polise teslim ettiler

"ÇANTANIN ÜZERİNDE AYAK İZİ VARDI"

Cüzdanın üzerinde ayak izi olduğunu ve insanların üzerine basıp geçtiğini söyleyen Aksoy, “Yerde cüzdanı bulduktan sonra önce postanenin güvenliğine giderek gösterdik. Çantanın içindeki altın ve parayı fazla bularak karakola teslim etmemizi söylediler. Biz de cüzdanı karakola teslim ettik. Bulduğumuzda üzerinde ayak izi vardı, kimse fark etmemiş orada durduğunu. Cüzdanı teslim etmek her Müslüman ve her insanın yapması gereken bir şeydir" dedi.

Polis ekipleri cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.