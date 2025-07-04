Sakarya'da Çaldığı otomobil ile polise yakalandı Sakarya’nın Adapazarı ilçesinden çaldığı otomobil ile Akyazı’ya kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Polisin cadde ortasında önünü kestiği şüpheli kıskıvrak yakalanırken, çalıntı araçtan çıkan palyaço kostümleri ise dikkatlerden kaçmadı.