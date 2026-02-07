Sakarya'da emekli polis tarafından öldürülmüştü: MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

- Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis A.Y., MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve eşi Selma Yüksel'i öldürdü.
- Şüpheli, cinayetlerin ardından polise teslim oldu ve adliyeye sevk edildi.
- Mustafa Hıraç, Karapürçek'te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde emekli polis A.Y., MHP Karapürçek ilçe başkanı 46 yaşındaki Mustafa Hıraç'ı ofisinde, evinde ise eşi Selma Yüksel'i silahla vurarak öldürdü.
Emekli polis A.Y., işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cinayete kurban giden MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Karapürçek ilçesinde emekli polisin öldürdüğü MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç, gözyaşlarıyla uğurlandı.
Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Merkez Camii'ne getirildi.
CENAZE NAMAZININ ARDINDAN MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ
Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hıraç, Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, emekli polisin öldürdüğü eşi Selma Yüksel'in cenazesinin ise defnedilmek üzere Düzce'ye nakil edildiği öğrenildi.