Sakarya’da freni boşalan kamyon eve daldı: 1 ölü 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde virajı alamayan ve freni boşalan sondaj kamyonu fındık bahçesi yanında bulunan eve girerken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi mevkiinde, rampadan aşağıya doğru inen ve plakası henüz belirlenemeyen sondaj kamyonunun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon virajı alamayınca fındık bahçesine girdi.

KAMYON, EVİN DUVARINA ÇARPTI

Kamyonu durduramayan şoför fındık bahçesinin yanında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi.

BABAANNE ÖLDÜ, TORUNU VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Duvarı kırarak evin içerisine giren kamyonun altında kalan Ruhinaz Mutlu isimli kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu Elif Naz Mutlu ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü de yaralandı.

Kaza sonrasında ekiplerce kurtarılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon altında kalan Ruhinaz Mutlu’nun cansız bedeni ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirirken, adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.