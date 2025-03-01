Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sakarya'nın genelinde kar yağışı etkili oldu..

Kar yağışının ardından Akyazı’da bulunan Acelle ve Sultanpınar Yaylalarında kar kalınlığı bir metreyi aştı.

Hava sıcaklıklarındaki düşüş sonrası, dört mevsim ayrı güzellikler sunan yaylalarda bulunan göletler buz tuttu.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Beyaz gelinliğini giyen yaylalarda buz tutan göletlerle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

O ANLAR DRONE İLE KAYDA ALINDI

Kendine hayran bırakan manzaranın oluştuğu bölgede drone ile çekilen görüntüler kış masallarını andırdı.

Vatandaşlar buz tutan göletlerde yürüyerek anın tadını çıkardı.

"BURASININ İLK KEZ BÖYLE BUZ TUTTUĞUNU GÖRDÜM"

Bölgeye ailesi ile birlikte gezmeye gelen Sevcan Arslan ise, şöyle konuştu: