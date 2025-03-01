Sakarya'nın genelinde kar yağışı etkili oldu..
Kar yağışının ardından Akyazı’da bulunan Acelle ve Sultanpınar Yaylalarında kar kalınlığı bir metreyi aştı.
Hava sıcaklıklarındaki düşüş sonrası, dört mevsim ayrı güzellikler sunan yaylalarda bulunan göletler buz tuttu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Beyaz gelinliğini giyen yaylalarda buz tutan göletlerle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
O ANLAR DRONE İLE KAYDA ALINDI
Kendine hayran bırakan manzaranın oluştuğu bölgede drone ile çekilen görüntüler kış masallarını andırdı.
Vatandaşlar buz tutan göletlerde yürüyerek anın tadını çıkardı.
"BURASININ İLK KEZ BÖYLE BUZ TUTTUĞUNU GÖRDÜM"
Bölgeye ailesi ile birlikte gezmeye gelen Sevcan Arslan ise, şöyle konuştu:
Acelle Yaylası'na geldik ve gölet buz tutmuş. Burasının ilk kez bu şekilde buz tuttuğunu gördüm. Üzerinde yürümek eğlenceliydi.
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