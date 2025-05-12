Sakarya'da Hocalı Katliamı şehitlerinin anıldığı hitabe harçla kaplandı

İHA
Sakarya'da, Hocalı Katliamı şehitlerine saygısızlık..
Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Haluk Erülgen Bulvarı'ndaki Hocalı Parkı girişinde bulunan, üzerinde '26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin anısına...' yazılı hitabenin üzeri, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce harçla kapatıldı.
HARÇ TEMİZLENDİ
İhbar sonrası parka gelen Karasu Belediyesi Zabıta ekipleri, harcı temizleyerek hitabeyi eski haline getirdi.
Polis, hitabeye zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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