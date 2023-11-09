DHA
Sakarya'da yaşanılan olay hayvanlara eziyetin bir örneği oldu.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri şaşkına uğrattı..
Akyazı ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yapan grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.
Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.
Şüpheliler E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı.
18 bin lira para cezası kesildi
Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası serbest bırakıldı.
Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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