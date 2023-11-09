Sakarya'da ineğe zorla içki içirip kayda alan 4 şüpheliye para cezası Akyazı ilçesinde ineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alarak sosyal medyada paylaşan 4 şüpheliye toplam 18 bin 216 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

Sakarya'da yaşanılan olay hayvanlara eziyetin bir örneği oldu.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, görenleri şaşkına uğrattı..

Akyazı ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yapan grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.

Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Şüpheliler E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı.

18 bin lira para cezası kesildi

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası serbest bırakıldı.

Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)