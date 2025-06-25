Sakarya'da İtalya’ya geldiklerini zanneden 3 kaçak, tırdan atlayıp kaçmaya çalıştı

Yurt genelinde düzensiz göçe karşı denetimler aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe karşı kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor..

Son operasyon Sakarya'da yapıldı.

Karasu ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında belediyeye ait garaja yanaşan bir tırın dorsesindeki brandayı kesen 3 kişi araçtan atladı. Kaçmaya çalışan 3 kaçak göçmen, çevredekiler tarafından yakalanırken, polise bilgi verildi.

3 KAÇAK GÖÇMEN İLE SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve gümrük muhafaza ekipleri, tır sürücüsü Salman S. ile birlikte 3 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

İTALYA’YA GİTMEK ÜZERE 3 BİN 500’ER EURO ÖDEME YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER

Dorseden çıkan 3 kişinin, kişi başı 3 bin 500 Euro ödeyerek İtalya’ya gitmek üzere Suriye’nin Halep kentinden yola çıktıkları öğrenildi. Kaçak göçmenler, İstanbul üzerinden yasa dışı yollardan İtalya’ya ulaştırılacaklarını sanırken, Karasu’da bir tır garajında yolculukları sona erdi.

Sıcak hava nedeniyle dorse içinde havasız kalan göçmenlerin, Karasu’ya geldiklerinde İtalya sanarak atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan tır sürücüsü Salman S. ise ifadesinde, dorse içindeki yolculardan haberi olmadığını ve yalnızca Tuzla’dan yük aldığını söyledi.

Göçmenler ise İstanbul Şirinevler’de tıra bindiklerini iddia etti.

Ekipler tarafından dorsede yapılan detaylı aramada başka bir kişiye rastlanmadı ve arama sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.