Sakarya'da jeneratör motoruyla tarım aracı yaptı

35 yıllık demir ustası, böyle bir araca hevesi olduğunu belirterek, "Uzun zamanda daha güzel şeyler başaracağız." dedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, demir ustası Cavit Köksal, topladığı hurda araç parçaları ve jeneratör motoru sayesinde tarım aracı yaptı.

Kaynarca Sanayi Sitesi’nde dükkanı bulunan demir ustası Cavit Köksal, hurda parçaları toplayarak, tarla işlerinde kullanmak için tasarladığı aracın yapımına başladı.

Cavit Köksal, jeneratör motorunu ise aracın motoru için kullandı. Köksal, 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını bir haftada tamamladı.

"ORTAYA BÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI"

35 yıldır demir ustalığı yaptığını belirten Köksal, "Böyle bir araç yapma merakım ve hevesim vardı. Hurdadan topladığım parçaları demir aksamını kendim yaparak birleştirdim. Sonra jeneratör motorunu da koydum ve ortaya böyle bir şey çıktı." dedi.

FINDIK BAHÇELERİNDE KULLANILABİLECEK

Köksal, aracın fındık bahçelerinde kullanılabileceğini söyleyerek, "Özellikle fındık aralarına büyük traktörler ile girilmiyor. Bu aracın arkasına römork takarak çok rahat fındık aralarına girebilirsiniz ve fındıklarınızı toplayabilirsiniz. Tarla işlerinizi ise kolaylıkla yapabilirsiniz." diye konuştu.

"BİR HAFTADA TASARLADIK, DAHA GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Bu durumun kendileri için başlangıç olduğunu ve aracı daha da geliştireceklerini belirten Köksal, "Şu an bu arkadan çekişli, bunu önden çift çekişli hale de getireceğiz. Bu aracı bir haftada tasarladık. Bir haftada bunu başarıyorsak, uzun zamanda daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.