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    Sakarya'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 28.05.2022 - 18:59
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    Sakarya'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

    Sakarya'nın Adapazarı ile Geyve ilçeleri arasındaki yolda kaydedilen görüntülerde, Geyve yönüne giden 61 ADS 613 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması tepki çekti.

    Kamyonetin kasasında yolculuk yaptılar

    Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kamyonetin kasasında yolculuk yapanların çekim yapılmaması yönünde işaretler yaptıkları görüldü.

    DHA'nın haberine göre görüntülerde, kamyonetin kasasında en az 6 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kasanın demirlerine oturduğu, bir kişinin ise kasa demirine basarak tehlikeli bir şekilde ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

    Sakarya da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #1

    Sakarya da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #2

    Sakarya da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk #3


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