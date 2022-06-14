Sakarya’da köpek tasması ile dolaşan adam

Nefsini terbiye edebilmek için köpek tasması taktığını söyleyen 51 yaşındaki adam, “Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek” dedi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde boynunda köpek tasması ile gezen 51 yaşındaki Fevzi Aral’ı görenler adeta şoke oldu.

Boynunda köpek tasması ile gezen Aral, bunu nefsini dizginleyebilmek için yaptığını dile getirdi.

“Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek”

“Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek.” diyen Aral, şöyle devam etti:

“İnsanlara insan gibi bakabilmek için böyle bir şeye karar verip, boynuma tasma taktım. Eğer nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Bu tasmayı kendime taktıysam, kendi nefsime ağır geldiği için.”

Sakarya'da nefsini terbiye için köpek tasması takıyor VİDEO

“Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor”

İHA'ya konuşan Fevzi Aral, “Ben de bu tasmayı takamıyordum. Kendimi zorladım. Ve taktım ama ciğerim yandı, yanmadı değil. Az önce bunu öğlen namazına götürdüm namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiriyorum, buradaki insanlarla muhabbetini ettiriyorum. Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor sahibi yok. Ama Allah nasip ederse tasmanın ucunu Allah'a teslim edip, sahibine teslim edip Allah yolunda ilerlemeyi düşünüyorum.” diye konuştu.

“Nefsim kötülük, pisliklere gitmesin diye bu zinciri vurdum”

Kendisini bu şekilde görenlerin merakla baktığını ifade eden Aral, “Şu ana kadar bana tasmayı niye taktın diye bir soru soran olmadı. Benimle alakalı olduğu için kimse gelip, cesaret edip sen bunu niye taktın diyemiyor. Kısacası nefsimi namaza götürebilmek, insanlara, doğaya, canlılara sevgi ile bakabilmek için taktım. Bu zinciri vurdum ki nefsim kötülüklere pisliklere gitmesin. Bu tasmayı nefsimi iman ettirebilmek için takıyorum.” şeklinde konuştu.