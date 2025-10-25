Abone ol: Google News

Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı N.D. (71) adlı kadın, hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 08:15
  • Sakarya'da N.D. adlı kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
  • Kaza sonrasında ağır yaralanan N.D., hastanede kurtarılamadı.
  • Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde yaya geçidine 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 34 FIF 815 plakalı otomobil çarptı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Kazada N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan N.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

