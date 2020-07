Sakarya'da patlamadan kurtulan işçiler 'ihmal var' dedi

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası yaralanan işçiler fabrikada ihmal olduğunu söylediler

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 4 işçi yaşamını yitirdi, 108 işçi yaralandı ve 3 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti. İşçiler olayın nasıl olduğunu anlattı.

JELATİN MALLARA ISINMA YAPMIŞ

İşçilerden N.C. olay hakkında şunları söyledi:

"Patlama üretim sırasında olmadı, arka depoda olmuş. Depolara konulan mallardandır. Isındıkları için. İşçide şu an bir hata yoktur. Mallarda ısınmamız vardı, 4 günden beri ben malları dışarı serdim. Söylüyordum içeriye. Malların dışına kağıttan bir jelatin sarılır. O jelatin mallara ısınma yapmış. 4 gündür söylüyordum ve yanımdaki işçileri de uyarıyordum. Benim bölümümde ölüm yok. Bütün bölümleri uyarıyordum, kapının önüne bir karton bir şey koymayın da her an kaçabilelim. Patronum da şimdi hakkını yemeyelim, o bile diyordu: ‘Dikkat edin, dışarı atılmalı. Az getirttirin."





"SICAKLIK KONUSUNDA UYARDIK"

Ağır yaralı başka bir kadın işçi ise patlamayı görmediğini ve yanlış tarafa kaçtığını belirtirken, refakatçisi işçilerin sürekli üretim yerindeki sıcaklık konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Havai fişek fabrikasındaki işçiler: Uyardık, önlem almadılar VİDEO

UYARDIK...

13 yıllık çalışan K. Y. de fabrikada mallardaki ısınmadan bahsederek, "Malları ısınma yapıyor diye dışarı sermişler. Bunlar patladı diyorlar ama patlasa dün patlardı. Üretim bölümünden çıktığını tahmin ediyorum. Isınma vardı orada. Isınma olmaması gereken bir şey, uyardık ama dinlemediler" dedi. Sendikaları olmadığına dikkat çeken Yolcu, "Çalışmamız için çok baskı yapıyorlardı. Mal çıkacakmış" diye vurguladı.