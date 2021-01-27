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    Sakarya'da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti

    Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evden kaçarak sokakta başıboş dolaşan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.
    • İHA
    • 27.01.2021 - 03:50
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    Sakarya'da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti

    Sakarya'da Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sokakta devriyelerini sürdürürken karşılarına tasmalı bir köpek çıktı.

    KARNINI DOYURDULAR, SAHİBİNİ ARADILAR

    Başıboş bir şekilde dolaşan köpeğe sahip çıkan ekipler, polis merkezine götürerek karnını doyurdu. Sonrasında ise köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler, Ağalar Mahallesi Muhtarı Barış Konyalı’ya durumu bildirerek çevrede araştırma yaptı.

    Sakarya da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti #1

    SAHİBİNE TESLİM ETTİLER

    Yapılan araştırma neticesinde ekipler, köpeğin sahibi olan Hasan Gürses’e ulaşarak teslim etti. Gürses ise duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

    Sakarya da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti #2

    Sakarya da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti #3

    Sakarya da polis, kaçan köpeği sahibine teslim etti #4

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