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    Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu

    Karasu ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 18:56
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    Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde, İstanbul’dan ailesiyle birlikte Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelen ve ailesiyle birlikte denize giren 13 yaşındaki Esra Kürekçi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

    Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu #1

    CANKURTARAN VE VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

    Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve vatandaşların aramaları sonucu bulunan 13 yaşındaki minik Esra sahil kenarına çıkarıldı.

    Sahil kenarında yapılan il müdahale sonrasında sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu #2

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, minik Esra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu #3

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