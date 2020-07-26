Sakarya'da rip akıntısına kapılan çocuk boğuldu

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Karasu ilçesinde girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, İstanbul’dan ailesiyle birlikte Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelen ve ailesiyle birlikte denize giren 13 yaşındaki Esra Kürekçi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANKURTARAN VE VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

Durumun bildirilmesi üzerine cankurtaranlar ve vatandaşların aramaları sonucu bulunan 13 yaşındaki minik Esra sahil kenarına çıkarıldı.

Sahil kenarında yapılan il müdahale sonrasında sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk, minik Esra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.