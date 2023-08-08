Sakarya'da ‘tapulu yerim’ dedi, kepçeyle yolu kapattı Bir kişi, sahibi olduğunu iddia ettiği arsasından geçen ve mahalle girişi olan asfalt yolunu, kepçe yardımıyla kazdırarak, trafiğe kapattı. Arsa sahibi, “Ben buraya yaklaşık 10 köy evi kuracağım” dedi.

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İHA

Sakaryalı Metin Suyer’in sahibi olduğu Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi'ndeki bin 950 metrekare tapulu arazinin bir kısmı, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Mahallenin giriş yolunu kapatan ekiplere Suyer’den karşılık geldi.

Yolu trafiğe kapattı

Yeni yolun arsasından geçtiğini savunan Suyer, iddiaya göre önce yetkililere ulaşmaya çalıştı ancak cevap alamadı.

Bunun üzerine Suyer, önce mahallenin eski yolunu kepçe yardımıyla açtırdı, daha sonrasında da asfalt yolu kazdırarak trafiğe kapattı.

Eyleminin gerekçesini açıklayan Suyer, şunları söyledi:

"Ne arayan var ne soran"

Ben avukatımla görüştüm. O da yolu kapatmamı söyledi. Karayolları kamulaştırma kararı aldı ve 15 yıldır bizi oyalıyor. Karayolları yolun yarısını kamulaştıracağını söyledi. Biz tamamı kamulaşsın istedik. Bize beklememiz gerektiğini söylediler. Bu durum için Ankara’ya kadar gittik ama bizi İstanbul’a yönlendirdiler. İstanbul ile iletişime geçtiğimiz zaman ise bize yetkili göndereceklerini, keşif yaptıracaklarını ve ona göre bizimle iletişim kuracaklarını söylediler ama ne arayan var ne soran var.

"10 köy evi kuracağım"

3 yıldır onu bekliyorum. Ben Güldibi Mahallesi yolunu kapatacağım. Eski yollarının yeri belli. Ben arsamı kapatacağım. Ben eski yolu otlarından kurtarıp tekrardan açacağım. Bundan sonra Karayolları kendi planını yapsın. Ben 25 yıldır mağdurum. Benim arazim işgal altında. Artık ben devlet büyüklerimden bir yardım istiyorum. Ben buraya yaklaşık 10 köy evi kuracağım. Belki çocuklarımdan biri oturacak, belki ben de otururum.

"Bizi zor durumda bırakıyor"

Bölgeye gelen mahalle muhtarı Kazım Taşkın ise “Karayolları bu yolları açtı ve bu yollar o zamandan beri devam ediyor. Normalde bu durum mahkemeye verildiği halde bu adam burayı benimsemeye çalışıyor. Bina yapacağını söyleyerek, bizi zor durumda bırakıyor. Beni de geçenlerde tehdit etti. Bundan sonra onunla ben muhatap olmuyorum. Kendi başına burada bir şeyler yapıyor.” diye konuştu.