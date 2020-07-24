Tarihi bir bina olan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Başkanlığı binasında devam eden yıkım çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından çay içilerek izlendi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki tarihi bina risk teşkil ediyordu.

Cumhuriyet Mahallesi Kolağası Sokakta bulunan Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Başkanlığı ve muhtelif dükkanların bulunduğu tarihi yapı, Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2017 yılında riskli bir yapı olarak tespit edilmişti.

YIKIMI İLGİ ODAĞI OLDU

Tarihi yapı geçtiğimiz aylarda yıkım ihalesine çıkmış, yıkım süreci ve tahliyesine başlanmıştı. Yapının yıkımına alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda başlanırken yıkıma başlandığı ilk günden beri çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Yıkım bölgesinin çevresinde bulunan çay ocakları ve yol kenarlarında yapının yıkımını vatandaşlar adeta bir film gibi izlerken bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına alırken bazı vatandaşlar ise çaylarını yudumlayarak yapının yıkılma işlemini izledi.

Sakarya'da tarihi binanın yıkımını çay içerek izlediler VİDEO



KİMİ VATANDAŞLAR ÜZÜLDÜ

Tarihi yapının yıkılmasına hüzünlenen 50 yaşındaki Mustafa Dalgıç, “Tarihi bir bina, insan geçmişi özlüyor. Ben çocukluğumdan beri her Cuma Orhan Camii’ne gelirim, burada bir sürü anılarımız oldu. Tarihin böyle gitmesi tabi insanı hüzünlendiriyor, ama yeni yapılması da vatandaşımız açısından iyi bir şey. Yani depreme dayanıklı, daha özverili bir çalışmanın yapılmasına vatandaş olarak iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar maalesef çaylarını yudumlayarak bu yıkım işlemini izliyorlar, bu acı verici bir durum” dedi.

























