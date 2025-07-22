Sakarya'da yanan alanlar havadan görüntülendi

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim oluyor...

Bu kez yangının adresi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan ormanlık alan oldu

Geyve ilçesinde 20 Temmuz akşamı başlayan yangına ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına ikinci gününde 12 helikopter ve 6 uçakla havadan destek sağlandı.

SİS DAĞILDI

Yangının üçüncü gününde ise bölgede etkili olan yoğun sis, hava araçlarının çalışmasını geç saatlere kadar engelledi.

Yoğun duman ve sisin kaybolması ile hasarın boyutu ortaya çıktı.

KÜLE DÖNEN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekipler yangınla mücadelesini sürdürürken, ormanlık alanın bazı bölgelerinde küle dönen alanlar havadan görüntülendi..