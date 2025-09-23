Salataların olmazsa olmazı: Şimdi ekin, yaz kış tüketin

Yaz boyunca yaprak marul, havuç ve diğer sebzelerin mevsimi geçtikten sonra, tarla marulu sofralarda yerini alıyor.

Uzmanlar, tarla marulunun ekiminin sonbahar aylarında yapılmasının ideal olduğunu söylüyor.

Tarla marulunun en büyük avantajlarından biri, soğuk havalara karşı yüksek dayanıklılığı.

Kışı rahatlıkla atlatabilen bu sebze, doğru koşullar sağlandığında büyük ve lezzetli yapraklar verebiliyor.

Ancak uzmanlar, sağlıklı ve verimli bir hasat için ekim sırasında dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar olduğunu belirtiyor.

TARLA MARULU YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI

Uzmanlar, marul ekiminde çift sıra yöntemi uygulanmasını öneriyor. Sıralar arasındaki 10-15 santimetre mesafe, hem yabani otların temizlenmesini kolaylaştırıyor hem de bitkilerin hava ve ışık alarak sağlıklı büyümesini sağlıyor. Çok sık ekim ise bakımın zorlaşmasına ve bitkilerin gelişiminin yavaşlamasına yol açabiliyor.

Bir diğer kritik unsur ise toprak nemi. Marul fideleri, yeterli nem olmadan sağlıklı filizlenemiyor. Bu nedenle ekimden sonra, bahçe polar veya delikli folyo gibi örtülerle toprak korunabilir. Fideler filizlendiğinde örtü kaldırılmalı, ancak sulama düzeni devam ettirilmeli.

Marulun karakteristik büyük yapraklarını elde etmek için fidelerin inceltilmesi şart. Zayıf fideler çıkarılarak, kalan bitkiler arasında yaklaşık 10 santimetre mesafe bırakılması gerekiyor. Bu yöntemle, marullar hem aromatik hem de verimli hâle geliyor.