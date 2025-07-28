Samsun'da 87 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Samsun'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı, 15 Ağustos 1938'de 39 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Bugün ise Samsun'un Vezirköprü ilçesinde termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı şehirde Havza'da da sıcaklık 40 dereceye yükseldi.

VATANDAŞLAR GÖLGELİK ALANLARA KOŞTU

Samsun merkez ilçelerinde hava sıcaklığı nemle birleşince hissedilen sıcaklık 36 dereceyi geçti.

Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Vezirköprü ilçesinde vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara ve çeşmelere koştu.

BÖYLE SICAKLIK GÖRÜLMEDİ

Sık sık yüzlerini yıkayan vatandaşlar, güneş altında fazla kalmamaya çalıştı.

Aşırı sıcaklıktan gölgelik alanlara saklanarak kurtulmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaşlar, zorunda olmadıkça güneş altında durmadıklarını, daha önce böyle kavurucu bir sıcağa şahit olmadıklarını söylediler.

YARIN 44 DERECEYE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre Samsun'da ve Vezirköprü'de hava sıcaklığının artarak devam edeceği, yarın rekorun tazelenerek 44 dereceye yükselmesi bekleniyor.

YETKİLİLER UYARDI

Öte yandan yetkililer, güneş ışınlarının dik gediği 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.