Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı Samsun’un Alaçam ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki biri bebek 3 kişi yaralandı.

AA

Samsun-Sinop kara yolu Yakacık Mahallesi mevkisinde Cengiz C'nin (41) kullandığı 61 AFM 020 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaca çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile ablası Lütfiye C. (55) ve 15 aylık bebeği Yusuf C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ailenin, Trabzon’dan Kastamonu’ya gittiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)