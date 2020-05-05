Gündüz vakti bir parkta alkol alan şahıs, yoldan geçen vatandaşlara tehditler savurarak taşkınlık çıkardı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anıt Park’ında alkollü bir şahıs, taşkınlık çıkararak, yoldan geçen vatandaşlara laf attı.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Alkollü şahıs, “Seni öldürürüm” diye tehdit ederek bir vatandaşın üzerine yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan sarhoş ile vatandaşlar arasında sözlü atışmanın ardından, itiş kakış yaşandı.

Samsun'da alkollü şahıs vatandaşlara saldırdı ViDEO

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olayın büyümesini, ihbar üzerine bölgeye gelen Yunus ekipleri önledi. Alkollü şahıs, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.