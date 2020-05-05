Dolar
7.0793
0.4925%
Euro
7.6892
0.0325%
Altın
1695.96
-0.3455%
Borsa
98766.93
-0.0761%
G. Altın
386.839
0.3749%
Bitcoin
62736.09
-0.374%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Samsun'da alkollü şahıs vatandaşlara saldırdı

    Gündüz vakti bir parkta alkol alan şahıs, yoldan geçen vatandaşlara tehditler savurarak taşkınlık çıkardı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 17:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Samsun'da alkollü şahıs vatandaşlara saldırdı

    Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anıt Park’ında alkollü bir şahıs, taşkınlık çıkararak, yoldan geçen vatandaşlara laf attı.

    "SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

    Alkollü şahıs, “Seni öldürürüm” diye tehdit ederek bir vatandaşın üzerine yürüdü. Ayakta durmakta zorlanan sarhoş ile vatandaşlar arasında sözlü atışmanın ardından, itiş kakış yaşandı.

    Samsun'da alkollü şahıs vatandaşlara saldırdı ViDEO

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Olayın büyümesini, ihbar üzerine bölgeye gelen Yunus ekipleri önledi. Alkollü şahıs, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Görüş Bildir