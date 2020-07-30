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Samsun'da aracından sahte para çıktı, 'Bilmiyordum' dedi

Samsun'da aracından sahte para çıktı, 'Bilmiyordum' dedi

Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimler sırasında ekipler bir araçta 40 bin TL sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, paraların sahte olduğunu bilmediğini söyledi.