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    Samsun'da aracından sahte para çıktı, 'Bilmiyordum' dedi

    Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimler sırasında ekipler bir araçta 40 bin TL sahte para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, paraların sahte olduğunu bilmediğini söyledi.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 11:40
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    Samsun'da aracından sahte para çıktı, 'Bilmiyordum' dedi

     

    Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi sahte para kullanımına yönelik çalışma başlattı.

    Dün gece saatlerinde devriye gezen motosikletli yunus ekipleri,  İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu.

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    Otomobilde yapılan aramada, arka koltukta bulunan çanta içerisinde kağıda sarılmış 40 bin TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü G.T., paranın sahte olduğundan habersiz olduğunu söyledi.

    İFADESİ ALINACAK

    Şüpheli, ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Samsun'da aracından sahte para çıktı, 'Bilmiyordum' dedi #1

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