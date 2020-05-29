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- Samsun'da askerden izne gelen genç öldürüldü
Samsun'da askerden izne gelen genç öldürüldü
İlkadım ilçesinde motoruyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.
- AA
- 29.05.2020 - 19:12
Samsun'un İlkadım ilçesinde, askerden izne gelen Furkan Demircan (21), Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken arkadan otomobille gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Pompalı tüfekle ateş edilen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekildi.
Demircan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.