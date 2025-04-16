Samsun'da babasını bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

İHA
Samsun'da baba ile oğul arasındaki kavga karakolda sonlandı..
Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 34 yaşındaki A.İ. 56 yaşındaki babası E.İ.’yi bıçakla tehdit etti ve evdeki eşyalara zarar verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
A.İ., jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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