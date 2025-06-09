İHA
Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 38. kilometresi Saraçoğlu rampalarında Ali Berkay Uçar (22), 06 ABU 760 plakalı motosiklet ile Ankara istikametine seyir halindeyken refüjdeki bariyere çarpıp devrilerek sürüklendi.
50 METRE SAVRULAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Kaza yerinden yaklaşık 50 metre savrulup refüjdeki su kanalına düşen motosiklet sürücüsü Ali Berkay Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 400 metre sürüklendikten sonra durdu.
Uçar'ın kafasındaki kaskı da yolun sağındaki su kanalına savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Uçar'ın cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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