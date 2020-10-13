Samsun'da bir şahıs girdiği apartmanda tuvaletini yaptı
Bafra ilçesinde, bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 13.10.2020 - 14:21
Akıllara durgunluk veren olay, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki bir apartmanda yaşandı.
Apartman görevlisi binaya girdiği sırada rahatsız edici bir koku aldı.
Kokunun kaynağını arayan görevli, giriş katta insan pisliğiyle karşılaştı.
Durumu apartman görevlisinden öğrenen bina yöneticisi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirlendi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu.
Görüntüleri inceleyen polisler, bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı.