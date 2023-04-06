Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu kara yolu üzerinde saat 06.15 sıralarında seyir halinde olan 41 yaşındaki Fatih Mollayakupoğlu, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Kaldırıma çarptı, yoldan çıktı
Sürücü önce refüje daha sonra da kaldırıma çarparak yoldan çıktı.
Evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek 34 DZR 436 plakalı otomobili ile kaza yapan Fatih Mollayakupoğlu'na kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Kalp masajı ile döndüremedi
Duran kalbi kalp masajı ile çalıştırılmak istenen 2 çocuk babası Mollayakupoğlu, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.