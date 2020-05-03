Samsun'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okunurken, 'Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın' uyarısı yapıldı.

Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

Samsun'da erken okunan ezanın ardından uyarı yapıldı

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: "HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ"

Samsun Müftülüğü’nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü’ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” denildi.

1 SAAT ERKEN OKUNAN EZAN ŞAŞKINLIĞI

Samsun'da cami hoparlörlerinden akşam ezanının 1 saat erken okunması vatandaşları şaşırttı.

Ezan vaktine daha zaman olduğunu bildiği için çok şaşırdığını belirten Zehranaz Öztekin, "Ben ezan okunduğu sırada uzanıyordum. Bir anda ezanı duyunca ayaklandım. Daha vakit olduğunu bildiğim için şaşırdım. Cama çıkıp bakınca herkesin camlarda olduğunu gördüm" dedi.

Hatice Pank ise, "Ben içerde oturuyordum. Kızım yanıma gelip 'Anne ezan okunuyor' dedi. Daha ezana 1 saat olduğunu biliyordum o yüzden orucumu açmadım. İnşallah kimse de bozmamıştır, açıkcası şaşkınım" ifadelerini kullandı.