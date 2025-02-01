Samsun'da hava sıcaklığı 6-12 derece düşecek

İHA

Samsun'da hava sıcaklığı salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji verilerine göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ile 12 derece) azalarak Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

"EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARININ 6/5 DERECE OLMASI BEKLENİYOR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: