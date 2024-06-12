Samsun'da ırmak kenarına karpuz döktüler: İnceleme başlatıldı Samsun'da ırmak kenarına karpuz dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Adana'dan zincir market BİM'e mal getiren nakliye firmasının, hasarlı karpuzları buraya döktüğü ortaya çıktı.

İHA

Samsun'da İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi'nde yol ve Mert Irmağı kenarına onlarca kapuz döküldü.

Çevreye saçılan ve kirlilik oluşturan karpuzlar vatandaşların dikkatini çekti. Durumun haber yapılması üzerine yetkililer harekete geçti.

Yol ve ırmak kenarına karpuz döktüler

Samsun Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğüne konunun incelenmesi talimatını verdi. İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, karpuzların döküldüğü yere bizzat giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde, Adana'dan bir nakliye firmasının BİM'e karpuz getirdiği, hasarlı olanları ise yol ve ırmak kenarına döktüğü belirlendi.

İl Ticaret Müdürlüğü, karpuzları getiren nakliye firmasını faturalardan tespit ederek konuyu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletti.

"Gerekli incelemelerde bulunulmuştur"

İl Ticaret Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile olay mahallinde gerekli inceleme yapılmıştır. İncelemelerde; olayın ulusal zincir marketlerimizden BİM işletmesine, Adana'da bulunan nakliye firması tarafından günlük olarak dökme usulü ile karpuz getirildiği bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine de BİM işletmesinin depo ve lojistik müdürü ile birlikte olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunulmuştur. Depo ve lojistik müdürü ile yapılan görüşmelerde, Mert Irmağı kenarına dökülen karpuzların işletme olarak kendileri tarafından kabul edilmeyen hasarlı karpuzlar olduğu, dökme işleminin de ilgili nakliye firması tarafından yapıldığı beyan edilmiştir. Olay mahallinde sadece kırık ve hasarlı karpuzların olmadığı, aynı zamanda nakliye esnasında karpuzların hasar görmemesi için kasaların içerisine konulan sap-saman altlıklarının da döküldüğü ve çevreye zarar verildiği görülmüştür. Bunun üzerine BİM işletmesinden, nakliye firmasına ait gerekli bilgi ve belgele temin edilerek konu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir"

Cezai işlem uygulanacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kendilerine böyle bir konunun intikal ettiğini ancak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının ceza kesme yetkisinin bulunmadığını, Zabıta Daire Başkanlığının Kabahatler Kanunu'na göre ceza uyguladığını, ayrıca konunun İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne intikal ettirildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri de Çevre Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)